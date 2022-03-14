اخبار دوليه – رئيس ديوان ولي العهد يتسلم نسخة من كتاب «البحرين ومسيرة قرن من العمل المصرفي – جهود متميزة»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد اليوم الكاتب صالح حسين، حيث قدّم إلى معاليه نسخة مهداة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من كتاب «البحرين ومسيرة قرن من العمل المصرفي – جهودٌ متميزة» والذي اشتمل على إضاءات من تاريخ القطاع المصرفي في مملكة البحرين على مدى أكثر من 100 عام.

ونوّه معاليه بمحتوى الكتاب الذي اشتمل على توثيق محطات بارزة من تاريخ مملكة البحرين عبر التركيز على القطاع المصرفي ودوره في تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي للمؤسسات المصرفية والمالية المتنوعة وانعكاس هذا الدور على الاقتصاد الوطني، معربًا عن شكره وتقديره للكاتب وجهوده في إعداد هذا النتاج الموثق ولكافة المؤلفين والباحثين لدورهم الوطني في توثيق تاريخ مملكة البحرين في مختلف المجالات.