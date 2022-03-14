اخبار دوليه – مركز «المالكية» يشجع 198 طالبة على الرياضة اليومية والغذاء الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - نجح مركز اللياقة البدنية بمدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات في تشجيع 198 طالبة على ممارسة النشاط الرياضي اليومي، والالتزام بالغذاء الصحي، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة».

وقالت معلمة التربية الرياضية إيمان السعيد إنها تقوم بحث الطالبات على ممارسة الرياضة في هذا المركز خلال الفسحتين، مع حساب خطوات المشي المطلوبة يومياً، وتقديم برامج توعوية بشأن انتقاء الأطعمة المفيدة للصحة واللذيذة والمناسبة لهن في آنٍ واحد، للحفاظ على صحة جيدة وبنية جسمانية مناسبة، مع التركيز على الفئة الطلابية التي تعاني من السمنة.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور قد أثنوا على هذا المشروع الذي ساهم في نشر ثقافة الرياضة اليومية والغذاء الصحي كأسلوب حياة، حيث لاحظوا ذلك بوضوح على بناتهن.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز جانبي الرياضة والصحة في المدارس.