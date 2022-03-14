شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية .. انطلاق يوم المهنة الـ 37 بجامعة الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • البتال : ضرورة الاستفادة من مخرجات الجامعات المميزة التي تزخر بها المنطقة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال صباح اليوم يوم المهنة السنوي السابع والثلاثون الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة أربعة أيام.

وتفقد وكيل إمارة الشرقية أجنحة الجهات المشاركة والتي تضمنت مجموعه كبيرة من أهم الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وأكد على ضرورة الإستفادة من مخرجات الجامعات المميزة التي تزخر بها المنطقة، وأشار إلى توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حول دعم كل ما من شأنه المساهمة في رفع معدلات التوظيف، وأن تقوم الكيانات العامة والخاصة بضخ فرص وظيفية لأبناء المنطقة بصفة مستمرة.

ويهدف يوم المهنة، الذي يقام بمركز المعارض (مبنى ٥٤ بالجامعة)، إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة وطلابها، كما يزيد مسؤولي الجهات المشاركة علماً بطبيعة النقلة النوعية المصاحبة للتحول الإستراتيجي الذي تشهده الجامعة على مختلف الأصعدة.

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور محمد السقاف، أن يوم المهنة يتيح لطلابنا لقاء ممثلي أكبر الشركات في القطاعين الحكومي والخاص ويتيح - في الوقت نفسه - لهذه الجهات التعرف على تخصصات الجامعة وبرامجها وما توفره من كفاءات وطنية.

وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أهم أنواع الاستثمار وأكثرها استدامة.

وقدم خالص الشكر إلى الجهات الراعية لهذه المناسبة وهي شركة أرامكو السعودية - الراعي الرسمي، شركة معادن وشركة الاتصالات السعودية - الراعي الذهبي، وبنك الرياض - الراعي الفضي، لتعاونها الدائم والمستمر مع الجامعة.

وأشار إلى أن المناسبة تعرّف جهات التوظيف بالنقلة النوعية التي تشهدها الجامعة في إطار تحول إستراتيجي شامل تتضمن إنجازاته - حتى اللحظة - إعادة هيكلة المناهج وتطوير البرامج الأكاديمية لتكون مبنية على أساس رقمي وإطلاق عدد كبير من التخصصات الدقيقة وبرامج ماجستير السنة الواحدة والمراكز البحثية الجديدة وتمكين دور المرأة عن طريق فتح باب الانضمام لبرامج الجامعة كطالبات وأعضاء هيئة تدريس إضافة إلى تطوير طريقة التدريس إلى الطريقة التفاعلية.

وأكد أن هذه المبادرات قد أثمرت تقدما كبيرا في ترتيب الأقسام الأكاديمية بالجامعة في التصنيفات العالمية الشهيرة، وهو ما ينعكس إيجابيا - بالضرورة - على ارتفاع مستوى الخريجين وقبل ذلك على تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ويساعد على تحوّل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.

وسبقت فعاليات يوم المهنة السنوي السابع والثلاثون خمس محاضرات بدأت قبل أسبوع من الافتتاح الرسمي للمناسبة، وبالتحديد يوم الاثنين ٧ مارس، وشارك في تقديمها أكاديميون وخبراء من الجامعة والجهات المشاركة وتمحورت حول رحلة التوظيف وبناء العلامة الشخصية والاستعداد النفسي للمقابلات الوظيفية وكيفية الاستفادة من يوم المهنة ومفاتيح التوظيف وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بحقل التوظيف.