شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 492 لوحة مخالفة ومشوهة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنتهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق بريدة الأسبوع الماضي من رفع (492) لوحة مخالفة ومشوهة، وذلك خلال الحملة الميدانية المكثفة التي أقامتها الأمانة لإزالة اللوحات المخالفة والمشوهة.

ويأتي ذلك ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، بغية تحقيق مستوى أفضل للمظهر العام والإبقاء على بيئة خالية من التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وتواصل أمانة المنطقة تلقي البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن حملة "صور وأرسل" التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري.