شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المبادرة تهدف لتعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

تستضيف المملكة ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 13 شعبان لعام 1443هـ، الموافق من 15 إلى 16 مارس 2022م، اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض "GlobE Network"؛ الهادفة إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء.

ورحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض "GLOBE Network"في المملكة الذي يأتي انطلاقًا من دور المملكة الريادي عالميًا في جميع المجالات.

وأشار رئيس "نزاهة" إلى أن مبادرة الرياض التي حظيت بترحيب ودعم المجتمع الدولي جاءت تأكيدًا لمكانة المملكة القيادية وإيمانًا منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكاله عالميًا.

يذكر أن أكثر من 55 دولة، و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم انضم إلى "مبادرة الرياض GLOBE" التي تُعد الأبرز من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد منذ تدشينها في شهر يونيو من العام المنصرم بمقر الأمم المتحدة في فيينا, وجرى تعيين مملكة إسبانيا رئيسًا للجمعية العامة ورئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، والمملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس الجمعية العامة ونائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة، وبحسب ميثاق الشبكة سوف تكون هناك لجنة توجيهية من 15 دولة وهي:(الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين الشعبية، روسيا الاتحادية، تشيلي، جمهورية موريشيوس، المكسيك، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية مقدونيا الشمالية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية رومانيا، دولة فلسطين، جمهورية زيمبابوي).