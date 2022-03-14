اخبار الخليج – «الهلال الأحمر» يواصل توزيع مساعدات رمضان على 4 آلاف أسرة في 73 منطقة

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل جمعية الهلال الأحمر البحريني توزيع مساعدات شهر رمضان المبارك المقبل على أكثر من أربعة آلاف أسرة موزعة على 73 مدينة وقرية في مختلف مناطق البحرين، وتستمر عملية التوزيع على مدى عشرة أيام جرى تخصيص كل يوم منها لعدد من المناطق المتقاربة وفقا لجدول زمني محدد.

وتقوم الجمعية بتوزيع هذه المساعدات في مقرها بالمنطقة الدبلوماسية، ويعمل متطوعو الجمعية على تسليم هذه هالمساعدات للأسر المتعففة المسجلة على قوائم الجمعية.

وقال رئيس لجنة الخدمات في جمعية الهلال الأحمر البحريني عادل الجار الجمعية اتخذت جميع الاستعدادات لضمان سير توزيع المساعدات على المستحقين الكرام بيسير وسهولة، مستفيدة بذلك من من خبراتها الطويلة بمتطلبات الأسر المحتاجة على مدى أكثر من أربعين عاما.

وأعرب عن شكره لمتطوعي الجمعية ومنتسبيها وخاصة في لجنة الخدمات لعملهم الدؤوب على تلبية حاجات المستحقين الكرام، وأوضح أن جميع أقسام الجمعية تعمل بشكل متكامل على التعرف على المحتاجين الفعليين، وخدمتهم.

هذا وأهابت جمعية الهلال الأحمر البحريني بالشركات والمؤسسات العاملة في البلاد وكذلك المحسنين من المواطنين والمقيمين تقديم تبرعاتهم المأمولة لإنجاح برنامج المساعدات هذا العام أسوة بما قدموه من عمل خير في الأعوام السابقة.