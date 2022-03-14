اخبار الخليج – وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، اليوم الاثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٢، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة أماندا ميلينغ وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.

وجرى خلال الاتصال، بحث علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، واستعراض ما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء في شتى المجالات، ومتابعة سبل الدفع بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يلبي تطلعات وطموحات الشعبين والبلدين الصديقين.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.