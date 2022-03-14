اخبار الخليج – وزارة الخارجية تدين بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين تابعين للسفارة الأمريكية في صنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في احتجاز موظفين من طاقم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد أن قامت خلال شهر أكتوبر من عام 2021م باقتحام مبنى السفارة واحتجاز عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها، ونهب وتخريب ممتلكات السفارة.
وتؤكد وزارة الخارجية أن ما قامت به هذه المليشيات الإرهابية انتهاك صريح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الآثم، ومطالبة جماعة الحوثي الإرهابية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمحتجزين.
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