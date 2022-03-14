اخبار الخليج – تطوير للبترول تعقد أول اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس المهندس فيصل محمد المحروس رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول ذ.م.م اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 09 مارس 2022 بمقر الشركة، بينما ترأس الدكتور محمد مبارك بن دينه المبعوث الخاص لجلالة الملك لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة العضو المنتدب للشركة القابضة للنفط والغاز وقائع اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
وفي مستهل الاجتماع، رفع المهندس فيصل محمد المحروس – رئيس مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز حفظه الله، وذلك على الدعم الفعال والمساندة المستمرة لقطاع النفط والغاز، وفق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة حفظها الله.
استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بمختلف الأمور التنظيمية والتشغيلية، وخطة الشركة لعام 2022. وفي ختام الاجتماع، توجه المهندس فيصل محمد المحروس بخالص الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع منتسبي شركة تطوير لما يبذلونه من جهود دؤوبة ومخلصة، وحثهم على مواصلة العمل الجاد، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، ومؤازرة جهود تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية الواعدة.
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