"البنك المركزي" يحدد أوقات العمل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - 08-11-1443 02:39

صدى تبوك – متابعة

حدد البنك المركزي السعودي، أوقات العمل في شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1443هـ.

ووفقا لتعليمات البنك المركزي، فإن أوقات العمل اليومية للبنوك خلال شهر رمضان تكون من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء، فيما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداء من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءً.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 رمضان 1443 هـ الموافق لـ28 أبريل 2022 وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال 1443 هـ الموافق لـ8 مايو 2022.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق لـ6 يوليو 2022، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1442 هـ الموافق لـ13 يوليو 2022.

وتبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ويجب على البنوك فتح عدد من فروعها إضافة إلى عدد فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.