الحقيل يوافق على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وافق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار المملوكة للأمانة، واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

وأوضح أمين المنطقة أن مراحل التأسيس استغرق العمل فيها أكثر من عام ، مبينا أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد اجتماع للجمعية التأسيسية بحضور ممثل من وزارة التجارة والبدء في إعلان تأسيس الشركة.

وأشار إلى أن الشركة التي تملكها الأمانة تعد شركة حكومية مملوكة بالكامل لأمانة منطقة عسير، و تعمل كذراع استثماري لها، وإضافة نوعية لقطاع الأعمال في المنطقة للنهوض بالنشاط الاستثماري في القطاع البلدي بمنطقة عسير، مضيفاً أن الشركة سوف تعمل على ثلاثة محاور منها محور إدارة عقود الاستثمارات البلدية في أمانة منطقة عسير وتطويرها والمحور الثاني إدارة عقود الخدمات البلدية والمحور الثالث وهو إنشاء مشاريع تنموية سياحية بمشاركة القطاع الخاص.