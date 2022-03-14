أمير منطقة القصيم يستقبل الرحالة المفرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم, الرحالة حسن المفرج الذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية، انطلقت من منطقة الرياض إلى محافظة جدة مروراً بالقصيم بمناسبة يوم التأسيس، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق.
وأكد سموه أن المشاركة بمثل هذه المناسبات الوطنية تعكس الروح الوطنية لأبناء الوطن والتأكيد على الأهمية التاريخية لمثل هذه المناسبة العزيزة على الجميع، مشيداً بهذه المبادرة التي تعزز من ثقافة ممارسة الرياضة ونشرها بين جميع فئات المجتمع.
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