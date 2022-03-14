لافروف: يهمنا ألا تأتي أي تهديدات من أراضي أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - في اليوم التاسع عشر من العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده على الأ{اضي الأوكرانية، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين على أهمية حماية روسيا من التهديدات اليت قد تأتيها عبر الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف: إنه من المهم لموسكو ألا يأتي أي تهديد من الأراضي الأوكرانية.

فيما أوضح نظيره القطري الذي يزور روسيا، أهمية تجنب التصعيد وحل الأزمة بين البلدين عبر الحوار.

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وكان لافروف شدد في تصريحات الأسبوع الماضي على ضرورة نزع سلاح أوكرانيا والاعتراف بشبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية.

كما اتهم في حينه الغرب الداعم لكييف بعدم الانصات لمخاوف بلاده الأمنية.