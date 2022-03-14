محمد بن مسعود - الدمام - في اليوم التاسع عشر من العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده على الأ{اضي الأوكرانية، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين على أهمية حماية روسيا من التهديدات اليت قد تأتيها عبر الأراضي الأوكرانية.
وقال لافروف: إنه من المهم لموسكو ألا يأتي أي تهديد من الأراضي الأوكرانية.
فيما أوضح نظيره القطري الذي يزور روسيا، أهمية تجنب التصعيد وحل الأزمة بين البلدين عبر الحوار.
أخبار قد تهمك
وكان لافروف شدد في تصريحات الأسبوع الماضي على ضرورة نزع سلاح أوكرانيا والاعتراف بشبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية.
كما اتهم في حينه الغرب الداعم لكييف بعدم الانصات لمخاوف بلاده الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: يهمنا ألا تأتي أي تهديدات من أراضي أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.