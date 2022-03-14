بدء تدريس اللغة الصينية في مجموعة من المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-11-1443 02:21
صدى تبوك – متابعة
قالت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري، إن وزارة التعليم بدأت فعليا تدريس اللغة الصينية في عدد من المدارس الحكومية والأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتدريس اللغة الصينية تضمن التوسع التدريجي في تعليمها، وشرعت في ذلك بدءا من العام الدراسي 1440 – 1441هـ. وأضافت أن وزارة التعليم بذلت جهودا كبيرة لإدراج اللغة الصينية في الجامعات والمدارس، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، حيث قامت بعدة خطوات تضمنت تشكيل لجنة إشرافية لبناء الإطار العام للخطة، ولجنة تنفيذية لمتابعة تطبيقها.
وبدأت الوزارة في تطبيق تدريس اللغة الصينية في بداية الفصل الدراسي الثاني من عام 2019م كمادة اختيارية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية، وقامت الوزارة بمتابعة ودراسة التجربة وتقييم المقرر الدراسي الذي تم إعداده.
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