جامعة أم القرى تحدد موعد إجراء اختبارات القبول لمتقدمي برامج الدراسات العليا

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى يوم الأحد القادم 17 / 08 / 1443 هـ موعداً لإجراء اختبارات القبول، لمتقدمي برامج الدراسات العليا، للعام الجامعي 1444هـ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 / 08 / 1443 هـ.

وأوضحت العمادة أنه لا يحق دخول الاختبار إلا لمن تحققت فيه جميع الشروط المعلن عنها، ولن يُعتد باختبار من خالف ذلك، ويتحمل المسؤولية الكاملة عما يترتب على مخالفته للأنظمة والشروط، لافتةً النظر إلى أنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، مع ضرورة التقيد بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة مع التأكد من وجود تطبيق "توكلنا" لدى كافة المتقدمين والمتقدمات، بالإضافة إلى إحضار الأغراض الشخصية وجميع الأدوات اللازمة التي يحتاج إليها في الامتحان مثل الأقلام وغيرها.