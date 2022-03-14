ضبط 102 مخالفا لنظام البيئة خلال أسبوع

كما تم ضبط 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد في مكة المكرمة بحوزتهم 15 طائرا مصيدا، وبندقيتان هوائيتان، و3 بنادق رش شوزن، وجهاز جذب الكائنات الفطرية، ومباشرة حادث تعرض أسد لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به.
كذلك ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، مخالفا لنظام البيئة بحوزته كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع، في منطقة القصيم على متن مركبة.
تم تطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
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