ضبط 102 مخالفا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البئي 89 مخالفا لرعيهم 2996 متنا من الإبل و 910 رؤوس من الأغنام في مواقع ممنوعة، و7 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصص لها ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، في عدد من مناطق المملكة.

كما تم ضبط 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد في مكة المكرمة بحوزتهم 15 طائرا مصيدا، وبندقيتان هوائيتان، و3 بنادق رش شوزن، وجهاز جذب الكائنات الفطرية، ومباشرة حادث تعرض أسد لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به.

كذلك ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، مخالفا لنظام البيئة بحوزته كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع، في منطقة القصيم على متن مركبة.

تم تطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.