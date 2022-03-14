شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 107 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة 107 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلديتي أم السلم وبريمان، وذلك بعد رصد غرف وأسوار وعقوم وبتر خرسانية عشوائية أنشأها مخالفون واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية.

وأوضحت الأمانة، أن أعمال الرقابة في نطاق بلدية أم السلم، أسفرت عن إزالة تعديات على أراضي حكومية عبارة عن 25 سورًا مخالفًا، بمساحة 60 ألف متر مربع, والتي أُقيمت بلا مستمسكات شرعية، كما نتج عن الجولات استعادة 47 ألف متر مربع من الأراضي في نطاق بلدية بريمان، وجرى إزالة الإحداثات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.