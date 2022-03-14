شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت القوات الخاصة بالأمن البيئي بضبط 89 مخالف لرعيهم 2996 متنا من الإبل و910 من رؤوس الأغنام في أماكن مخالفة.

كما تم ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح فيديو تم عرضه بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "تويتر" انه تم ضبط 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد في منطقة مكة المكرمة بحوزتهم 15 طائرًا مصيدا، وبندقيتان هوائيتان، و3 بنادق رش"شوزن" وجهاز جذب الكائنات الفطرية.

كما تم مباشرة حادثة تعر كائن فطري "أسد" لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به.