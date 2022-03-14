«فلكية جدة» تكشف آخر تطورات البقعة الشمسية وتأثيرها على الأرض

محمد بن مسعود - الدمام - 08-11-1443 12:20

صدى تبوك – متابعة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه تم صباح اليوم الإثنين رصد تطور المجال المغناطيسي للبقعة الكبيرة الموجودة على سطح الشمس، حيث تمتلك مجالا مغناطيسيا (بيتا – غاما) يحوي طاقة لإحداث توهجات محتملة متوسطة القوة. وأوضحت فلكية جدة –عبر تويتر- أنه عند حدوث أي توهج اليوم، سيؤدي ذلك لنشاط جيو مغناطيسي؛ لأن البقعة تواجه كوكب الأرض مباشرة. في السياق ذاته، أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني، تنبيهات بشأن احتمال تعرض كوكب الأرص لعواصف جيو مغناطيسية بين الخفيفة والمتوسطة خلال اليومين المقبلين، والتي تنتج عن عواصف شمسية مواجهة للأرض.

يُشار إلى أن العواصف الجيو مغناطيسية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في إشارات الراديو عالية التردد عند خطوط العرض العالية، أو تقلبات في شبكة الطاقة، أو اضطرابات في نشاط الطيور المهاجرة، أو تأثير على الأقمار الصناعية، أو زيادة في الشفق القطبي.