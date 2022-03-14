صحة الحدود الشمالية تنفذ 122 فرصة تطوعية استفاد منها أكثر من 977 ألف مستفيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نفذت صحة الحدود الشمالية 122 فرصة تطوعية خلال العام الماضي، وذلك في القطاع الحكومي والمنشآت الصحية، وبمشاركة 1177 متطوعًا ومتطوعة. وبلغ عدد المستفيدين من الفرص التطوعية 977547 مستفيدًا، بمعدل 221192 ساعة تطوعية, شملت مجالات عدة منها: الفحص والتقصي والفرز البصري والخدمات الصحية والمساندة والخدمات العلاجية والوقائية.

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