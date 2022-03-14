اخبار الخليج – الدكتورة ناهد كمال: أشجع الأجيال القادمة بدراسة الطب والابداع فيه

محمد بن مسعود - الدمام - حوار: أميمه يوسف حسن – طالبة اعلام في جامعة البحرين

الدكتورة ناهد كمال استشارية النساء والولادة وطب الام الحامل والجنين، في حوار جميل ومفيد دار معها حيث اعطتنا بعض النصائح المهمة للأم الحامل ولجنينها وتحدثنا أيضا عن جوانب عديدة من تخصصها ودراستها منها:

• ما هو تخصص النساء والولادة؟

باختصار هو التخصص الذي يعتني بالأنثى من نعومة اظافرها، من سن البلوغ، الى سن الامل. يعتني بها من ناحية الصحة الهرمونية والصحة النفسية والصحة الجنسية وأيضا الصحة الإنجابية وصحة المرأة في سن الامل.

• ماهي الصعوبات التي تواجهونها في هذا التخصص؟

هذا التخصص شاسع جدا فهو يهتم بالمرأة بأدق تفاصيلها، فنحن نهتم بالحامل من بداية حملها لغاية ولادتها بالسلامة، من الصعوبات تعرض المرأة الحامل للحالات الخطرة المفاجئة فيجب ان نكون على اتم الاستعداد، ومن أهمها أيضا هي عدم التثقيف الصحي لبعض النساء، نظام المناوبات الليلية التي تبعدني عن الاسرة وتكون لأوقات متأخرة، فهذا التخصص يحتاج الى مجهود كبير والى مواكبة العلم والمتابعة المستمرة والدقيقة والحرص على سلامة الام والجنين.

• ماهي الدوافع التي تجعلك تستمرين رغم هذه الصعوبات؟

اهم دافع هو رضى رب العالمين سبحانه وتعالى، وعندما نرى الفرحة في وجه الأهل بسلامة الام والطفل الجديد، هذا الشعور العظيم والذي تعجز الكلمات عن وصفه، فحمل هذه المسؤولية ليست للتجارة وانما هي أمانة لإرضاء رب العالمين، فمن المهم جدا ان يؤمن المرء ان الله سخره لمساعدة الناس والحرص على سلامتهم، والذي يعتبر بالنسبة لي من الدوافع التي تجعلني أستمر في هذه المهنة وأقدم كل ما املك من خبراتي والعلم الذي تعلمته في هذا المجال.

• ما أكثر الامراض شيوعا بين النساء والحوامل؟

من أكثر الامراض شيوعا هي عدم انتظام الدورة الشهرية وعدم فهم النساء بتنظيمها، من الامراض أيضا النزيف الدموي الذي يحدث للنساء، ومنها أيضا الالتهابات التي ممكن ان تتعرض لها المرأة في أي مرحلة من مراحل حياتها، فهنا يكمن دور التثقيف الصحي الذي بدوره يقلل من هذه المشاكل.

اما بالنسبة للحمل فهو ليس مرض! فهو يعتبر حالة طبيعية جميلة جدا من مراحل حياة المرأة، ومن الأمور التي ممكن ان تصاحب الحمل هي الامراض الجينية او الامراض المكتسبة ومنها أيضا النزيف وتسمم الحمل هذه المشاكل التي تجعلنا نقلق بشأن صحة الام والطفل.

• ماهي الاختبارات الدورية التي يجب على الحامل متابعتها باستمرار؟

يجب على الحامل في بداية معرفتها بالحمل ان تتأكد بأن الحمل سليم في الوضع الطبيعي بأن يكون داخل الرحم وليس بخارجه لكي لا تتعرض لمشاكل أخرى، مثل ما ذكرت سابقا الحمل حالة طبيعية وليس مرضا، فنحن نقوم ببعض الفحوصات الاحتمالية للأمراض التي تحمي المرأة الحامل من أي مشاكل لا سمح الله.

• حدثينا أكثر عن هذه الفحوصات الاحتمالية؟

من اهم هذه الفحوصات ان نتعرف على فصيلة دم الام الحامل، فإن كانت فصيلة الدم سالبة فهناك ما يكوّن خطورة يتعرض لها الطفل فنقدم لها العلاج اللازم، ومن هذه الفحوصات فحص البول، وفحص امراض الدم والالتهابات يتم عملها في بداية الحمل كحماية للأم والجنين، هذه الفحوصات بسيطة جدا يتم عملها في جميع دول العالم لكي تساعد الام إذا كانت تعاني من بعض المشاكل بالحصول على العلاج المناسب قبل تأخر الوقت على علاجها و لكي لا تتفاقم اثناء مرحلة الحمل.

• ما مدى تأثير فايروس كورونا على الحوامل؟

فايروس كورونا هو فايروس كنا نجهل تأثيره على الحوامل حيث مررنا بلحظات صعبة في السنة الماضية ، و كانت الحوامل اللاتي لم يتلقوا منهم اللقاح أصيبوا بحالات مرضية شديدة وهناك ممن تعرضوا لحالات وفاة ،وكانت هناك حالات ولادة مبكرة و هناك ممن تعرضت حياتها للخطر و غير الذين حصل لهم إجهاض مبكر بتأثير فايروس كورونا ، الى ان ظهرت الدراسات و مع تكاتف فريق البحرين الطبي استطعنا ان نشعر بانخفاض الحالات و الاعراض التي قد تعاني منها المرأة الحامل و جنينها بفضل اللقاح ، في الوقت الحالي فايروس كورونا أعراضه جداً خفيفة مع انتشار الوعي المجتمعي بأخذ اللقاح مما يجعل هذه السنة افضل بكثير من السنة التي مضت و لله الحمد .¬¬

• لازالت البحرين تبتعث لدراسة الطب في الخارج.. الا يوجد لدينا اكتفاء لدراسة الطب؟

الطب هو مادة متطورة ومتجددة، فنحن نحتاج المزيد من الأطباء المتخصصين وخاصة في التخصصات الدقيقة، فنحن نحتاج لأطباء ذوي خبرات و مهارات و نحتاج الى أجيال جديدة تكون لديها الكفاءة و الطموح لكي ترفع من مستوى الطب و الصحة في المجتمع ، فأنا اشجع الجيل القادم بدراسة الطب بشكل عام و معرفه التخصصات الأكثر دقه بشكل خاص لان الطب مادة مستمرة و في كل يوم تظهر دراسة جديدة و اختبار جديد ، الأطباء لا يقتصرون على مستوى المملكة فحسب و إنما جميع دول العالم تبحث عن الأطباء الذين يمتلكون من الكفاءة و الخبرة و المهارة للاستفادة منهم و هذا العلم مفتوح في أي وقت و في أي مكان لمساعدة الناس و هذا هو الهدف الرئيسي من دراسة الطب .

• حدثينا عن مشاركتك في امتحان البورد العربي بدبي العام الماضي؟

بصفتي منسقة التدريب للبورد العربي و البورد السعودي في مستشفى السلمانية الطبي للنساء و الولادة و انا منتخبة في المجلس العلمي بالبورد العربي في لجنة الامتحانات ، فنحن من نقوم بتنظيم الأسئلة لامتحانات أطباء المستقبل لتخصص النساء و الولادة هذا امر مشرف بالنسبة لي ، كما انني أرى جميع الأطباء المستقبليين يحاولون ان يثبتوا انفسهم و نرى أجيال طموحه و محبه للعلم فالحمدالله ، و عندما نشاهد بعض من الأطباء ينجحون و بنسب عالية في هذه الامتحانات نقول ( Our Leaders Are Born) بما معناه ان هؤلاء الأطباء الذين تعبنا في تدريسهم و تعليمهم لم يضع سدا و إنما يظهر بأن اطبائنا و رؤسائنا المستقبليين قد ولدوا للتو ، ففي المستقبل هؤلاء الأطباء هم من سيعالجون المرضى و هم من سيتناقلون العلم و يدرسون و يدربون الجيل الذي يليهم .

• ماهي اهم النصائح التي تقدمينها للمرأة الحامل؟

يجب على المرأة الحامل في بداية معرفتها بحملها فتح ملف للمتابعة وان تهتم بتغذيتها الصحية واخذ الفيتامينات اللازمة في موعدها، أيضا اخذ النصائح من الطبيب وليس من الناس ففي الأول والأخير هي تريد سلامتها وسلامة طفلها، فيجب عليها ان تتبع الارشادات الصحية فهناك جدول وملفات منسقه لها، ومن اهم النصائح التي انصح بها هي عدم إخفاء أي حالة مرت فيها او أي اعراض عن الطبيب كي لا تتعرض للمشاكل الصحية او تزيد من تعقيدها.

عن دكتورة ناهد.. • حدثينا عن مسيرتك التعليمية؟

ولله الحمد كنت من المتفوقات في المدرسة وتخرجت من جامعه القاهرة بمصر ومن بعدها انضممت الى البورد العربي وتوجهت الى استراليا تحديدا في سيدني للتخصصية واخذت الزمالة الأسترالية في علم الام والجنين، وكذلك حصلت على الماجستير في فلسفة الطب من استراليا أيضا ولله الحمد، ومن بعدها عدت الى البحرين وانضممت بالتدريس في الجامعة الإيرلندية، كما انني منسق التدريب للبورد العربي والبورد السعودي في البحرين وكما انه لي بعض البحوث التي نشرتها في المجلات الطبية، وكل ذلك توفيق من رب العالمين.

• ما أجمل التحديات التي خضتيها خلال مسيرتك المهنية؟

من التحديات على مستوى العمل عندما تأتينا حالة خطيرة وحرجه نتكاتف بالعمل الجماعي وكأننا اسرة واحدة نعمل ونجتهد جميعا ان نقدم كل ما نملك من اجل انقاذ المريضة طبعا هذا إحساس رائع جدا عندما أرى الفريق بأكمله يعمل بيد واحدة فهذا من أجمل التحديات التي نمر بها، وأيضا عندما بدأت الانتخابات للبورد العربي على مستوى الوطن العربي بأن تم انتخابي، وان أكون في لجنة الامتحان هذا الامر مفرح للغاية، وان احصل على ثقتهم، فعندما تسند الي مهمة أحاول ان ابدأ فيها وابذل أفضل ما لدي بهذه المهمة.

• صفي المنافسة في العمل؟ وماذا أضافت لك؟

الطب هو عمل فريق وليس عمل فردي فالمنافسة بوجهه نظري ان نجتهد لعمل الاحسن وان نتقن عملنا بأفضل ما يمكن ، لا توجد منافسات شخصية بأن يكون طبيب أفضل من طبيب بالعكس أرى بأن العمل الجماعي في هذا المجال وان نقدم أحسن ما لدينا للمريض أكبر من المنافسة الفردية، من رأيي المنافسة تكون في البحث العلمي والمحاضرات و مستوى التدريب و علاقة الطبيب مع المريض هذه أمور جميلة جدا، اما في العمل نفسه احب ان أكون مع العمل الجماعي فهو الذي يقدم الأفضل للمريض.

• في ظل الازمة التي يعيشها العالم.. هل أثرت جائحة كورونا في حياتك؟

جائحة كورونا اثرت في حياة الكل و قد تعبنا كثيرا لم يكن تعب جسدي و انما تعب بحيث اننا لا نريد ان يتأذى احد او يصاب و كذلك علاقتنا مع اهالينا و الغياب عن الاهل و أبنائنا لأننا نخاف بأن نعرضهم للخطر بما اننا نعتبر من الصفوف الأولى و المعرضين للإصابة ، طبعا نحن في مستشفى و نجري العمليات فمن الطبيعي ان نحذر و نخاف على أهلنا و جميع الناس ،كرونا اثرت على حياتنا و لكن هذه الازمة مع مجهودات الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم التعامل معها بالشكل المطلوب و التمكن من السيطرة على هذه الازمة ، كما ان تكريم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجميع العاملين في الصفوف الامامية يساهم برفع المعنويات لدى العاملين في هذا المجال كما انني قد تشرفت بهذا التكريم الذي افخر به كثيرا فهذا التكريم كما ذكرت يرفع من المعنويات و يجعلني اعطي في هذا المجال اكثر و اكثر .

• كيف ترين أثر بصمتك في مسيرتك الحالية؟ والى ماذا تطمحين؟

عندما يجتهد المرء وتأتيه رسالة من الأشخاص الذين تدربوا على يده بالشكر له على تدريبه وانه استمتع بتلقيه لنصائحه، ولله الحمد كان لدي دفعة من الطلبة نجحوا جميعا ولم ينسوا ان يشكروني بعد نجاحهم فهذا شيء مفرح انهم يقدّرون العمل الذي نقوم به. اطمح بأن الكل يصل الى مستوى اعلى وان تعود الأمور طبيعية من بعد هذه الجائحة ونقدم العلم والمحاضرات ونربي أجيال أحسن وأحسن ونخرج من جيل المستقبل كل الطاقات التي يمتلكها لكي يستفيد منها الجميع.

• كلمة اخيرة؟

منذ بدايتي بدراسة الطب و انا احب تخصص النساء و الولادة و لم افكر في أي تخصص اخر ، الطب مهنة جميلة جداً و فيها اجر من رب العالمين و قد تكون مهنة تبعد الشخص عن الحياة الاجتماعية و لكن سيشعر الطبيب بقيمته كطبيب و ما يقدمه من خدمات للناس و مساعدتهم و عندما يرى مريض امامه يتعافى من مرضه و ام و هي فرحه امام أبنائها و أهلها بالجنين ،هذه الأمور قد يراها أي طبيب بأنها افضل لحظات حياته ،و انا من المشجعين للأجيال القادمة بدراسة الطب و ما قد عملوه في المستقبل لهذه المهنة و ما يمكن ان يفعلوه من ابداع في مجالاتهم.

حوار: اميمه يوسف حسن – طالبة اعلام في جامعة البحرين