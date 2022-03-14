اخبار الخليج – الشاعر فواز الشروقي: واهمٌ من يعتقد أن اللغة العربية ماتت وأن الشعر يحتضر

محمد بن مسعود - الدمام - حوار أجرته – فاطمة المطاوعة – طالبة اعلام بجامعة البحرين:

أصدر إلى الآن ديوانين شعريين باللغة العربية الفصحى، وهو يستعدّ لإصدار ديوان جديد في الفترة المقبلة. لديه رواية وحيدة باسم «الدفنة»، وكتاب فكري بعنوان «ثم حلقت لحيتي». صاحب تجربة ثرية في الكتابة الشعرية، والسرد، والمجال الفكري. شارك في الكثير من الأمسيات الشعرية داخل البحرين وخارجها، منذ أن كان طالباً في الجامعة إلى اليوم. له رؤاه وتصوراته الخاصة بالشعر والرواية، يعلنها باستمرار في مقابلاته على التلفزيون أو الصحافة. التقينا به بمناسبة اليوم العالمي للشعر وكان بيننا هذا الحوار:

– كيف بدأت الكتابة؟

بدأت الكتابة منذ المرحلة الابتدائية. كنت أقرأ مجلة «ماجد»، وأقرأ المساهمات المنشورة للقراء، فأردت أن أكتب لكي أراسل مجلّتي المحببة. ومن هنا كانت البداية.

– على ماذا تركز في أعمالك؟

لدي كتابات متنوعة. في الفترة الماضية، ركزت على الكتابات الفكرية. وفي مجال الشعر، تركيزي على شعر الغزل.

– لكل شاعر طفولة مفعمة بالحب، فما هي أبعاد طفولة الشاعر وكيف التقى بكراسة الشعر؟

منّ الله عليّ أن أعيش في أسرة محبّة، تجمعها الألفة. وأنا مدين لهذه الطفولة وسنواتي الأولى التي ألقت بظلالها على شعري طبعاً. فقد عرفت الشعر من خلال كتاب لوالدتي، كانت به مقاطع من قصيدة «الطلاسم» لإيليا أبي ماضي. أحببت القصيدة جداً رغم أنّي كطفل في العاشرة من العمر ربّما لم أعِ كلّ معانيها. وسارعت في تلك الفترة إلى الذهاب للمكتبة العامة التي تقع في حيّنا لاستعارة المجموعة الكاملة لإيليا أبي ماضي، لكي أقرأ القصيدة كاملة. ولقد وقعت في سحرها منذ ذلك اليوم إلى الآن.

– لكل شاعر بعد يميزه عن الآخرين فما هي أبعاد قصائدك؟

بالنسبة لي، شعري قريب من تجربتي. يمثّلني. كلما وجدت قصيدتي تشبهني أطمئن، وأدرك أني عبّرت عما يجول في خاطري وما أحسّه، دون اهتمام لما يقوله الآخرون. الشعر تجربة ذاتية، والشاعر يعبّر عن ذاته، عما يفكّر فيه، وما يمرّ به من تجارب، وما يحرّك أحاسيسه. وأحياناً تلقى هذه التجربة القبول من الآخرين، وأحياناً لا. ولكن الأهم: أن يكون الشاعر مطمئناً أنّ شعره يعبّر عنه بصدق.

– ماذا عن جديدك الإبداعي؟

أحضّر لديوان جديد. ولن أتعجّل في طبعه.

– من هو الكاتب الأقرب إليك من أبناء جيلك؟

الشاعر محمد المبارك.

– ما رأيك في شعراء الجيل الجديد؟

هناك صحوة شعرية، وشعراء رائعون جداً. وهذا ما يبشّر بمستقبل مشرق للشعر في البحرين.

– وما رأيك في الإصدارات الروائية الجديدة في البحرين؟

هناك إصدارات رائعة جداً. ولن أبالغ إذا قلت أنها أروع ما قرأت في البحرين منذ بدء الرواية البحرينية. ولكن هناك كثير من الروايات صدرت بشكل متعجّل. ولو تحلّى أصحابها بالتأنّي وأعطوها حقّها من التنقيح والدراسة والاستهداء بآراء المختصين لظهرت بشكل أفضل.

– كلمنا عن تجربتك في الساحة الثقافية والأدبية، هل واجهتك معوقات ؟وما هي إن وجدت؟

في تجربتي، وجدت كلّ الدعم والعون، من نخبة من المثقفين والأدباء الذين سبقوني بالتجربة. ووجدت الدعم والتشجيع من المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية، وعلى رأسهم هيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث.

– ماذا يحتاج أدبنا العربي ليصل إلى العالمية؟

أدبنا العربي وصل إلى العالمية. والمطلوب استمرار المبدعين في إصدار أعمال مميزة.

– هل يمكن أن توجه كلمة للأقلام الشابة ، تضمنها خلاصة تجربتك؟

لم أصل لخلاصة تجربتي. أنا في قلب التجربة حالياً، وما زلت أتعلّم. أما الكلمة التي يمكن أن أوجهها للشباب فهي دعوتهم للقراءة باستمرار، والتأنّي قبل إصدار أي عمل إبداعي.

– ما هو الدافع الذي يجعلك تكتب؟

دافعي للكتابة هو النجاة. أكتب دائماً لكي لا أختنق. أحياناً يكون ما نفكّر به أوسع من قلوبنا وأكبر من أن يتحمّله جسمنا، فنعمد إلى البوح به، إلى إظهاره على شكل أعمال إبداعية. وهذا نوع من الاستشفاء. كلّ إنسان له طريقة للاستشفاء. هناك من يلجأ للرسم، وهناك من يلجأ للموسيقى. أنا اخترت الكتابة.

– أيمكننا اعتبار الكتاب تفنيد لواقع الحياة بأسلوب أدبي؟

لماذا نفند الواقع؟ في العمل الأدبي يعبّر الكاتب عن رؤاه وتصوّراته بمنتهى الصدق، كما يراها هو لا كما يراها الآخرون، حتى لو كانت رؤاه وتصوراته صادمة. هناك من يدفع ثمن صدقه. الأعمال الخالدة هي التي عبّرت عن رؤى أصحابها بمنتهى الصدق، حتى لو كانت هذه الرؤى مختلفة عمّا ساد في المجتمع.

– هل على الكاتب أن يعاني لكي يكتب؟

المعاناة قد تولدّ الكتابة، ولكن هناك كتابات رائعة لم تولد من معاناة. في الشعر مثلاً، ما يُطلب من الشاعر هو صدق التجربة، اصطياد الومضة المدهشة، النظر إلى الزوايا غير المتوقعة، الاحتفاء بالمهمل، حتى لو لم تكن هناك معاناة.

– من الشعراء الذين تأثرت بهم؟

في كلّ مرحلة من حياتي شعراء تأثرت بهم. وهم كثر. ولما أقرأ أشعاري القديمة، أجد ملامح التأثر ببعض الشعراء. وهذا طبيعي. ومع الوقت يصبح للشاعر لغته الخاصة، ويتخلّى عن التأثّر المباشر.

– ما أبرز التطوّر الذي طرأ على تجربتك الشعرية؟

أظنّ أبرز تطوّر هو الكتابة بلغة الناس. أفرح كثيراً حينما يقرأ شعري غير المتخصصين بالشعر والأدب ويفهمون كلّ كلمة فيه. ليس في شعري أي غموض ولا تعقيد في اللغة. أكتب الشعر الفصيح ولكن القريب من كلامنا اليومي. لست أنا وحدي من يكتب بهذا المستوى من اللغة، أجد هذا اتجاهاً موجوداً لدى بعض الشعراء في الدول العربية، وأنا سعيد به جداً.

– هل الاعلام يعطي الشاعر والاديب حقه بتسليط الضوء عليه والاخذ بيده حتى يظهر للجمهور ؟

هذا الكلام مردود عليه. الإعلام اليوم بيد الشاعر. بإمكانه أن ينشئ حسابه الخاص على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وينشر ما يشاء. لذا، فإنّ الذي يعطي الشاعر حقه هو الشاعر نفسه.

– كلمة أخيرة.

أودّ أن أقول: في الوقت الذي ظنّ الناس أن الشعر انتهى، واللغة العربية ماتت. نجد عكس ذلك تماماً: الاهتمام بالشعر زاد، وعدد الشعراء في ازدياد، وما زالت هنالك جماهيرية لبعض الشعراء.