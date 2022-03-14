اخبار الخليج – بدأت العمل كزراع في فندق الدبلومات عن طريق شركة

محمد بن مسعود - الدمام - حوار: فاطمة ال صادق طالبة اعلام في جامعة البحرين

تحدث عن بدايتة حياتك.

انا بدأت حياتي بصعوبات كبيرة منها كنت أعمل و ادرس في الوقت ذاته،عندما كنت في الصف السادس كانت الحكومة تدعم الطلاب و تمنحهم فرصة للعمل في الوزارات الحكومية و الشركات في الإجازات الصيفية و انا كنت من ظمن هؤلاء الطلاب. بدأت العمل كزراع في فندق الدبلومات عن طريق شركة ثم من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث اعدادي عملت في وزارة الأشغال قسم البناء و الصيانة، وبعد ذالك في الثلاث السنوات الاخيره في المرحلة الثانوية عملت بفترة الاجازه الصيفيه بنفس وزارة الاشغال قسم المختبر لفحص عينات البناء و الخرسانه و الحمدلله كانت سمعتي طيبة و جيدة عند زملائي و مديري في العمل حتى اقترح عليي المدير بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية بالاستمرار العمل معهم في المخبر، بعد تخرجي من الثانويه كان لدي ثلاث عروض للعمل ان اكون موظف في بتلكو في قسم الحسابات او في وزارة الأشغال في قسم المختبر او إدارة الجمارك بعد استشارة الوالد رحمة الله عليه نصحني بالعمل في إدارة الجمارك، فنفذت نصيحة الوالد و عملت في إدارة الجمارك في تاريخ 18/8/198‪5 و كان رئيس الجمارك حينها الشيخ دعيج آل خليفه رحمة الله عليه و بفضل الله ثم فضله هو اشتغلت موظف في قسم الوصولات و في خلال فترة سنتين تم تريقتي من موظف إلى مدير قسم الوصولات و بعد ذلك عملت محاسب ثم أصبحت رئيس قسم تدقيق رسوم و الضرائب الجمركية و بعد ذلك فبل الخروج من إدارة الجمارك عملت تخليص المنافذ البحرية.

متى قررت بفتح مشروع بيع مستلزمات البناء؟ و سنة كم؟

بحكم خبرتي في مستلزمات البناء قررت فتح مشروع يدعمني ولا يأثر عليي بصفتي موظف في الجمارك و كانت بداية المشروع من منزلي لانه ليس لدي سجل لفتح محل، كنت اذهب بنفسي لنشر مشروعي ف استهدفت سار و الجنبية لأنهم كانو مناطق سكنية جديدة و مبتدأة في العمران ف كنت انشر بليبي و اخبرهم عن مشروعي و الحمدلله انتشرت، خلال فترة معينة أتتني طلبات من كرزكان و دمستان و دار كليب و الزلاق بعد سنتان من العمل في المنزل قررت بعد العمل في إدارة الجمارك ب ٣ شهور فتح سجل و اخذ محل، فتحت المحل في نهاية سنة198‪5 و كان المحل جدا صغير مقابل نادي سار من عند ابن عمتي الله يجزاه خير دعمني و راعاني بالإيجار في بداياتي و كان معي ابن عمي سيد مصطفى يعمل في الصباح وقت عملي في إدارة الجمارك ثم بعد العمل اذهب للمحل معه و الحمدلله استمر العمل تدريجي بعدها أخذنا سيارة صغيرة و بعدها سيارة أخرى ثم أخذنا ارض في الجنبية و بعدها أخذنا ارضين و الحمدلله تطور العمل و فتحنا فرع ثاني في سار و فرع ثالث في مدينة حمد و فرع رابع في شارع البديع.

من الذي شجعك و دعمك ؟

ليس هناك أحد شجعني و دعمني غير نفسي و لكن كان هناك دعم معنوي كبير من الأهل و خصوصا الوالدين رحمة الله عليهم و ابن عمي سيد عدنان.

من أين أتى اسم مؤسسة نسر الخليج؟

كنت بصفتي موظف في إدارة الجمارك ف كان يمر عليي بعض الفواتير و من ظمن هذهِ الفواتير فواتير شركة نسر الخليج في الإمارات، ف انا أعجبني الاسم ف أخذته و كان شعار الشركة سابقا في الوسط نسر و في الجهتان غصنان من الزيتون و فوق الغصن و الله خير الرازقين و هذا كان شعاري من بداية عملي التجاري و لكن بعد فترة عرفنا بأن اسم الجلالة يطبع على الأوراق و بعض الأوراق ترمى في الزبلاة ف غيرنا الشعار من قبل ١٠ سنوات تقريبا إلى الشعار الحالي.

متى اخذت خطوة ثانيه لفتح مشروع اخر غير بيع ادوات البناء؟ و هل هناك مشاريع جديده؟

بعد حوالي ٨ إلى ٩ سنوات بدأنا بالمشروع الثاني و هو المقاولات و سابقا كان بناء لجميع الناس و لكن بعد التطور في العمل صار البناء للمباني التابعه لشركة و بيوت السكن الإجتماعي و قليل البناء لناس ثم دخلنا في التجارة العامة والسفريات و ثم ابتدأنا في مقاولات الكهرباء و الماء و مقاولات تنظيفات و احتمال الدخول في مشاريع تنظيف المدارس الحكوميه و الوزارات الحكومية.، نعم هناك

مشروع جديد مشروع محطة بترول تخدم شارع البديع و تخدم المنطقة بالكامل و نحن نحاول أن تكون جميع مشاريعنا تخدم الوطن و المواطنين .

ماذا تعلمت من والديك و أثر على حياتك المهنية؟

كل الخير الذي لدي الان كله من بركة الوالدين رغم ان الوالد و الوالده رحمة الله عليهم غير متعلمين من ناحية الدراسة الا انهم مثقفين من ناحية الفهم و العلم هم الذين دعموني و اعطوني الطموح للاستمرار في هذا العمل و من فضل الله ثم فضلهم و فضل دعائهم وصلت إلى هذا المكان و آخر شي كانو يقولونه لي في آخر حياتهم تيسر الله ييسر امرك.

في رأيك من هو رجل الأعمال؟ و هل هناك حد للعمر؟ و هل يؤثر عامل الجنس؟

رجل الأعمال هو شخص يجيب ان يكون لديه طموح و عقل ناضج بعقليه صحيحه بغض النظر عن عمره و لكن انا انصح كل شاب طموح بأن يكمل دراسته الجامعيه حتى لو ابتدء في العمل التجاري بنسبه للعمر ليس هناك حد للعمر بل هناك الكثير من رجال الأعمال يوصلون إلى ٧٠ او ٨٠ او ٩٠ سنة و يزاولون عملهم و الآن الاتجاه الذي تتجه له الحكومات و بالخصوص مملكة البحرين ان يضعون السن التقاعدي إلى مدة ٦٠ سنة و أكثر و هذا الأفضل بما ان الانسان لديه طاقه و طموح للعمل يواصل بعطائه و بنسبه لعامل الجنس الان جميع الحكومات تدعم المرأة و هناك العديد من النساء في البحرين لديهم طموح و بعض الأوقات طموح المرأه تكون اكثر من الرجل .

ما هي صفات الرجل الأعمال الناجح؟

من أهم صفات رجل الأعمال هي المصداقية في العمل يجب ان لا ينظر فقط إلى الربح، بعض الأوقات يجني رجل الاعمال أرباح و لكن ليس بطريقة الصحيحة و من دون مصداقية فيخسر سمعته، لذلك يجب ان يكون هناك مصداقيه في أي معاملة تجارية لكسب الناس بغض النظر عن الشخص الذي تتعامل معه لديه خبره او ليس خبره.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه أصحاب المشاريع؟

من التحديات الموجودة و بالخصوص في هذه الأيام هي المنافسه، المنافسه الغير صحيحة مع الأسف الان مع وجود ناس يدخلون السوق بعدم خبره او وجود اجانب تنافس المواطن هذان السببان الذان يؤثران على الشخص الذي يزاول العمل التجاري، و أيضا هناك الذين يشترون البضاعه من السوق الخارجي او السوق المحلي و يبيعونه بسعر أقل من السوق و هذه المشكله التي يعاني منها معظم التجار.

هل يمكنك الإفصاح لنا عن الخطأ الأكبر الذي قمت به كرجل الأعمال؟ و ماذا تعلمت من هذا الخطأ؟

طبعا الإنسان دائما يحاول بقدر الإمكان اذا أخطأ لا يبث خطأه إلى الآخرين بل يحاول تصحيحه و ليس هناك شخص ليس لديه أخطاء في عمله بالعكس الشخص الناجح في عمله الذي يخطأ و يصحح خطأه و يتعلم منه.

هل تعتقد المستوى التعليمي الجامعي يمكن أن يساعد في أن يصبح رجل الأعمال افضل و لماذا؟

طبعا كل إنسان دارس عقله أفضل من الشخص الغير دارس و لكن في بعض الأحيان نرى أشخاص غير دارسين لكن اصبحو من أهم التجار لكن هذا لا يعني ان الشخص الغير دارس افضل من الدارس فالمؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف يعني اذا اصبح الشخص مؤمن و هو قوي افضل من ذاك المؤمن الضعيف.

ما هي العراقيل التي واجهتك في بداية حياتك العمليه؟

كل إنسان يمر في بعض العراقيل و لكن انا في حياتي العمليه لم امر في عراقيل ابدا، الحمدلله الأمور ميسره بفضل الله .

ما هو أعظم انجاز حققته؟

أعظم انجاز حققته في حياتي العمليه إني وصلت إلى هدفي و طموحي و وصلت إلى هذا المكان بفضل جهودي و بدون دعم من أي أحد إلا بفضل دعاء الوالدين.

كيف تتخذ قراراتك؟

ما خاب من استشار و انا دائماً قبل اخذ قرار استشير اكثر من شخص و من لديه خبره اكثر مني و انصح كل شخص يريد اخذ قرار بأن لا يعتمد فقط على نفسه و لا يعتبر نفسه ان هو فاهم دائماً في كل شي و ليس من الضروري ان ياخذ النصيحة من شخص اكبر منه بالسن بل ياخذ الصيحة من من لديه الخبره بغض النظر عن سنه أن كان كبير أو صغير.

هل واجهتك مشاكل بسبب جائحة كورونا؟

طبعا جائحة كورونا واجهة الكل و الجميع تضرر و واجهتني الكثير من الأضرار و المشاكل و بالخصوص فالبيع، في بداية الكورونا المحلات كانت مغلقه لفترة طويلة بالإضافة إلى ذلك من ناحية العمال و الموظفين المصابين كانو يتوقفون عن العمل و هذا أثر على العمل بشكل كبير و أيضا لدي عقارات اجار فكان بعضهم متضررين ولا يدفعون الإيجار و لولا دعم المؤسسات من جلالة الملك المفدى و سمو رئيس الوزراء الموقر لكان المؤسسات نهارت لكن الحمدلله بفضل الله و بفضل الدعم الحكومي تجاوزنا العديد من المشاكل.

هل تقدم مملكة البحرين دعم للشباب المقبلين للسوق التجاري؟

الحمدلله مملكة البحرين تدعم الشباب عن طريق تمكين إلى المؤسسات الصغيرة و الشخص المبتدأ.

نصيحة اخيرة توجهها لشباب المقبلين على فتح المشاريع؟

انصح الشباب بأن اذا كان لديه مشروع يحاول بقدر الإمكان دراسة الجدوى جيدا قبل بدء المشروع بالإضافة ان لا يبدأ مشروعه بالدين بل يحاول البدء بمشروع صغير بالمبلغ الذي لديه افضل من أن يبتدي بعمل كبير بالاقتراض.