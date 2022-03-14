استكشاف الأماكن والطرق الجديدة أصبح أكثر متعة وسلاسة مع التحديثات الجديدة لتطبيق خرائط «Petal» من هواوي

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل هواوي، إحدى أكبر مزودي حلول التكنولوجيا المتطورة في العالم، الارتقاء بتجربة السفر والملاحة إلى مستوى أفضل من خلال إضافة المزيد من المزايا المطوّرة إلى تطبيق خرائط Petal.

في أعقاب طرحه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2021، أصبح تطبيق خرائط Petal متوفراً الآن للمستخدمين الذين لديهم اتصال محدود أو ضعيف أو معدوم بالإنترنت، حيث يمكنهم اليوم تنزيل خرائط المدن التي يرغبون في استكشافها قبل زيارتها فعلياً والاستمتاع بالوصول إلى الطرق المؤدية إليها بصرف النظر أن توفر إمكانية الاتصال بالإنترنت لديهم.

إن التحديثات الفورية السريعة والدقيقة المتوفرة بلغات متعددة ستضمّن استمتاع المستخدمين بتجربة ملاحة سلسة من دون أي انقطاع ناتج عن الإعلانات التي كثيراً ما تشتت الانتباه، حيث سيتمكّن هؤلاء من استكشاف المناطق المحيطة بهم إما سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو بالسيارة مع خاصية التحول إلى أي اتجاه بسهولة وسلاسة.

ويساعد الإشعار الصوتي الدقيق المستخدمين على تجنّب الضياع في الطريق أو الدخول في منعطف خاطئ أثناء انطلاقهم في مغامرات من العمر. ومن خلال حملة «لا إنترنت؟ لا مشكلة!» أصبح تطبيق خرائط Petal متوفراً الآن من خلال الاتصال بالإنترنت وفي وضعية عدم الاتصال بالإنترنت، وهو ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سفر وملاحة ممتعة وعملية.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق خرائط Petal قد أدخل مزيداً من التحسينات على مزايا الخصوصية والحماية بهدف مساعدة المستخدمين على الملاحة واستكشاف العالم بأمان في وضعية التصفح المخفي. كما يوّفر التطبيق الحماية لمعلومات المستخدمين من خلال إتاحة خاصية التشفير من طرف إلى طرف التي لا تخزّن أو تحفظ سجل البحث والموقع، مما يتيح للمستخدمين إمكانية التحكّم في كيفية ومكان تخزين بياناتهم.

من ضمن المزايا الأساسية الأخرى التي يتسم بها التطبيق، القدرة على تقديم تجارب وتوصيات حول الخرائط اليومية، مثل عرض النقاط، وشاشة العرض العلوية (HUD)، وتحديثات الطقس، مع خصائص ملاحة وتنقل أسرع وأكثر دقة. وهذه التجربة الشاملة تجعل من السهل على المستخدمين وضع خريطة رحلتهم المقبلة.

لتنزيل أو لمعرفة المزيد حول تطبيق خرائط Petal، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://appgallery.huawei.com/#/app/C102457337