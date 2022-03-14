العراق يستدعي سفير إيران ويعتبر الهجوم على أربيل غزو إيراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

احتج العراق على هجوم الحرس الثوري الصاروخي على أربيل باستدعاء السفير الإيراني، كما قال عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إن الهجوم أوضح مصير عملية إحياء الاتفاق النووي إلى الأبد، وأن على بايدن إنهاء استرضاء إيران والانسحاب من المفاوضات.

أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الحكومة العراقية اعتبرت الهجوم على أربيل انتهاكًا واضحًا للسيادة العراقية، وقال: استدعت وزارة الخارجية العراقية، سفير إيران لدى بغداد، إيرج مسجدي، مساء الأحد، لتقديم مذكرة احتجاج تندد بالهجوم وتدعو إيران إلى شرح انتهاكها للسيادة العراقية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أن هناك إجراءات أخرى معمول بها للتعامل مع التهديدات الموجهة ضد العراق والتي تدرسها الحكومة العراقية، وسيستخدم العراق كل الوسائل الممكنة لكسب حقه وإدانة هذا العدوان.

ووصفت الحكومة العراقية في بيان لها الهجوم الصاروخي على أربيل بأنه “غزو” للأراضي العراقية وقالت إنه “هجوم على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران”.

وأضافت الحكومة العراقية في البيان أنها طلبت تفسيرا واضحا من إيران عبر القنوات الدبلوماسية بشأن الهجوم وتتوقع أن يرفض المرشد الإيراني “هذا العدوان”.

ووفقا لمركز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق فإن 12 صاروخا باليستيا استهدفت مدينة أربيل صباح الأحد 13مارس / آذار. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الصواريخ سقطت بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل.

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وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل في بيان يوم الأحد، وهدد إسرائيل بأن “تكرار أي شر سيقابل بردود قاسية وحاسمة ومدمرة”.

وأثار هجوم الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ على أربيل ردود فعل واسعة النطاق من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي، بمن فيهم السناتور الجمهوري جوني إرنست، حيث قال: أوضح هذا الهجوم إلى الأبد مصير عملية إحياء الاتفاق النووي.