عمومية «الأسواق الحرة» تُوزع 4.2 مليون دينار أرباحاً نقدية للمساهمين

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة على توزيع أرباح نقديـة على المسـاهمين بنسـبة 30% مـن راس المـال، اي ما يعادل 4.2 مليون دينار بحريني، على أن يتم دفع باقي الأرباح في موعد اقصاه 31 مارس الجاري 2022.

وحققت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة صافي أرباح بلغت 2.13 مليون دينار بنمو 6.1% في العام 2021، مقارنة بـ2.01 مليون دينار في العام 2020، وسجل العائد السنوي للسهم للسهم 15.04 فلساً، مقارنة بـ 14.18 فلساً للعام 2020.

وأقرت الجمعية العمومية – التي بلغ نصاب الحضور فيها 71.7‎%‎ -تخصيص مبلغ 65 ألف دينـار كمكافـاة لأعضـاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.