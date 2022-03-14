"المسند": الكتلة الباردة تتوغل فوق أراضي المملكة .. والصفر المئوي حاضر في الشمال

محمد بن مسعود - الدمام - 08-11-1443 11:35

صدى تبوك – متابعة

أوضح أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن الموجة الباردة ما زالت تتوغل وتتمدد فوق أراضي المملكة، ودرجة الحرارة تنخفض تدريجياً يوماً بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريباً من نهاية الأسبوع.

وأشار “المسند” إلى أن درجات الحرارة في أجواء الرياض ظهر يوم (الخميس) المقبل، تشابه أجواء فجر يوم غد (الثلاثاء)، في حين أن درجة الحرارة في المنطقة الشمالية ستنخفض إلى الصفر المئوي.

وتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة حالة من الاستقرار الجوي اليوم (الإثنين) ، إذ تكون معتدلة نهارًا، وباردة ليلًا، فيما قد يتشكل حزام ضيق من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة على أجزاء من القصيم والزلفي وسدير وحفر الباطن وعسير.