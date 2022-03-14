اخبار الخليج – لجنة التحقيق حول الأوقاف الجعفرية  ترفع تقريرها النهائي لهيئة المكتب

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول إدارة الأوقاف الجعفرية، برئاسة سعادة النائب علي محمد اسحاقي، رئيس اللجنة، اجتماعها الحادي عشر صباح اليوم، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة مسودة التقرير النهائي للجنة والمتضمن توصياتها واستنتاجاتها في ظل ما توافر لديها من مصادر ومعلومات.

وصرح سعادة النائب علي اسحاقي، رئيس اللجنة، بأن الاجتماع شهد في بند المناقشات عرض مسودة التقرير النهائي للجنة التحقيق والذي تم عرضه وتنقيحه من قبل أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة مع التركيز على وضع خلاصات آرائهم والاستئناس بوجهات نظرهم حول كل ما يتضمنه التقرير من توصيات واستنتاجات في اطار محاور عمل اللجنة لتحقيق الأهداف والمساعي التي أنشئت من أجلها، وبالتالي التوافق في ما بين اعضاء اللجنة الحاضرين لتضمين ذلك في التقرير النهائي تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.

ووجه سعادة النائب علي اسحاقي رئيس اللجنة جزيل الشكر أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود ودور محوري في مسار التحقيق وعمل اللجنة بشكل عام، علاوة على الجهود الاستثنائية التي قدمها مستشارو اللجنة والطاقم الاداري والفني ومن انجاح مسار عمل اللجنة خلال فترة عملها والتي استمرت قرابة الأربعة أشهر.

وأضاف أن التقرير النهائي للجنة تضمن التركيز على كيفية الخروج بحلول ومعالجات تساعد في تطوير وتنمية والنهوض بإدارة الأوقاف الجعفرية والحفاظ على المال العام وضرورة استثماره فيما يدر النفع على الوطن والمواطنين ويمنع من الهدر ويقلل من الاستغلال السيئ لأموال وممتلكات الإدارة .

ولفت رئيس اللجنة إلى أن توصيات واستنتاجات اللجنة فيها كل ما هو في صالح الوطن والمواطنين من كشف للهدر في المال العام وعدم استغلاله فيما ينفع الناس وتقديم مقترحات لكيفية استثمار أموال وممتلكات ادارة الأوقاف الجعفرية باعتبارها مؤسسة رسمية عامة مستأمنة على أموال الوقف وممتلكاته من عمل الخير والوقفيات والتبرعات .

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية حول إدارة الأوقاف الجعفرية برئاسة سعادة النائب على اسحاقي ، تضم في عضويتها أصحاب السعادة النواب: ممدوح عباس الصالح نائباً للرئيس ، عمار أحمد البناي ، عمار حسين عباس ، عمار سامي قمبر ، فاضل عباس السواد ، محمد عيسى العباسي ، محمود مكي البحراني ، عبد الله إبراهيم الدوسري ، د. هشام أحمد العشيري .