اخبار الخليج – مبرة محمد جميل بن منصور العريض تعقد اجتماعها الأول وتنتخب مجلس أمنائها

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مؤسسي مبرة محمد جميل بن منصور العريض اجتماعهم الأول، حيث بدأ السيد ناصر العريض الممثل القانوني للمبرة كلمة ترحيبية بالأعضاء ودعى لهم بالتوفيق في الدورة الأولى لمجلس الأمناء وأكد على أنه بتعاون الجميع وتكاتف جهودهم سنرتقي بالمبرة في طريق أهدافها المنشودة، مذكرا أن الغاية من تأسيس هذه المؤسسة هو دافع البر بالوالد المرحوم محمد جميل العريض ومواصلة السيرة التي مضى عليها طيلة حياته في الأعمال الإنسانية والخيرية التي تصب في خدمة المجتمع، ودعى لوقفة حداد بقرائة سورة الفاتحة على روحه ، ثم شرع في جدول الاجتماع بعرض عقد التأسيس والنظام الأساسي، ثم تمت عملية الانتخابات لمجلس الأمناء ، حيث أسفرت نتائج الانتخابات على النحو التالي: السيد ناصر محمد جميل العريض رئيس المجلس، السيدة مريم محمد جميل العريض نائب الرئيس ، السيدة جهان محمد جميل العريض الأمين المالي ، السيد سلام احمد عبدالقادر أمين السر ، السيدة آمنه محمد رضا الديلمي عضو مجلس الإدارة ، وتم تعيين لجنة الشؤون الإدارية المتمثلة في السيد قاسم منصور حمادة مدير الشؤون الإدارية والسيدة مريم محمد حبيب إسماعيل منسقة برامج الأنشطة والفعاليات ، ثم تمت مناقشة بعض الأمور المهمة كالميزانية السنوية والأنشطة السنوية ابتداءا من فعاليات رمضان وغيرها، وفي الختام تقدم السيد ناصر العريض بالشكر للسادة الأعضاء متمنيا لهم دوام التوفيق.

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