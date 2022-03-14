إعلان نتائج القبول المبدئي بـ "أمن الحج والعمرة" على رتبة "جندي" للكادر النسائي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-11-1443 11:15

صدى تبوك – متابعة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالأمن العام لقوات أمن الحج والعمرة على رتبة جندي للكادر النسائي للعمل بالحرم المكي والحرم النبوي.

وأوضحت أنه يجب على المتقدمات المقبولات الحضور لمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام بالرياض (المعهد النسوي) في الوقت المحدد مع إحضار المستندات والأوراق المطلوبة مع التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد الاجتماعي.

ويمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول من خلال

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