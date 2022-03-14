محمد بن مسعود - الدمام - أشنع صورة لعقوق الوالدين .. فتاتان في الكويت تقتلان أمهما المسنة نحرًا وطعنًا بلا رحمة !

شهدت منطقة الدوحة بالكويت أمس (الأربعاء)، جريمة بشعة، حيث قامت فتاتان من الـ”بدون” بقتل أمهما نحرًا وطعنًا، في أسوأ مشهد لعقوق الأم، حسبما كشفت وسائل إعلام كويتية.

وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية، بأن أجهزة الأمن شرعت على الفور بالتعامل مع بلاغ ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن وقوع جريمة قتل مروعة وصادمة، حيث أقدمت فتاتان على قتل أمهما المسنة طعنًا بالسكين ثم فصل رأسها عن جسدها.

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وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن الشرطة ضبطت الفتاتين في المنزل محل وقوع الجريمة، وعثرت المباحث الجنائية على السكين المستخدم، وقام الطب الشرعي، والنيابة، بمعاينة مكان الجريمة.

وقالت مصادر أمنية، إن الفتاتين، عقب ارتكاب جريمتهما الصادمة، دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما حتى الآن، مما لم يكشف عن دوافعهما وراء هذه الجريمة البشعة، لافتة إلى أن الابنة الكبرى، عمرها 40 عاما، والصغرى 33 عاما، بينما الأم الضحية تبلغ من العمر 67 عامًا، وفقا لـ “للقبس”.

وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث أصابتهم صدمة من هول ما اطلعوا عليه فور دخولهم إلى البيت الذي وقعت فيه الجريمة، عندما وجدوا رأس الأم مفصولة عن جسدها وموضوعة داخل كيس بلاستيكي في مطبخ البيت.

وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولية لدى الأجهزة المختصة تفيد بأن إحدى الفتاتين قيّدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها، بلا رحمة.

هذا وقد أحيلت الفتاتان إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عليهما في الطب الشرعي، ومطابقة العينات التي عثر عليها في مسرح الجريمة، وعقب الانتهاء من الكشف عليهما، ستتم إحالتهما إلى مكتب التحقيقات، للوقوف على دوافع هذه الجريمة المنكرة الصادمة، وفقًا لـ “القبس”.