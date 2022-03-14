نتائج القبول المبدئي لقوات أمن الحج والعمرة "الكادر النسائي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالأمن العام لقوات أمن الحج والعمرة على رتبة (جندي) للكادر النسائي, ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر بوابة أبشر-توظيف



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