“الحصيني”: موجة برد جديدة على هذه المناطق ابتداءً من الأربعاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدة مناطق موجة برد جديدة ابتداءً من يوم (الأربعاء)، على أن تستمر حتى (السبت) المقبل.
وأوضح الحصيني، أن تلك الموجة ستكون شبه قوية على المنطقة الشمالية وتُسجل درجة حرارة صفر مصحوبة بصقيع، فيما ستكون متوسطة القوة على الوسطى وتكسر خمس درجات بشكل أقل من المعدل السنوي.
ونوه إلى أن الموجة ستكون خفيفة على أجزاء من الشرقية والغربية وتصل ذروتها فجر يوم (الجمعة)، على أن تكون مسبوقة برياح وغبار.
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