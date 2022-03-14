محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال مسؤولون حكوميون أمريكيون إن روسيا طلبت من الصين دعما عسكريا في الوقت الذي تغزو فيه جارتها أوكرانيا، وفقا لتقارير وسائل إعلامية يوم الأحد.
ونقلت فاينانشيال تايمز وواشنطن بوست ونيويورك تايمز بالإضافة إلى وسائل إعلام أخرى عن مسؤولين حكوميين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم ، قولهم إن موسكو طلبت من بكين مساعدات منذ بداية غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، على الرغم من أنهم لم يقدموا معلومات حول أي من الأسلحة أو الذخيرة التي ترغب روسيا في الحصول عليها.
كما أنه من غير الواضح حتى الآن كيف ردت الصين على الطلب، وفقا للصحف.
ولم تدين الحكومة الصينية ولم تؤيد الهجوم الروسي على أوكرانيا كما أنها امتنعت عن وصفه بـ” الغزو” .
ودعا رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج إلى ضبط النفس في الصراع الأوكراني لتجنب كارثة إنسانية ولكنه عارض أيضا العقوبات الدولية ضد روسيا.
أخبار قد تهمك
ومن المرجح أن يتسبب الدعم المباشر لروسيا في وضع الصين في صراع مع داعمي أوكرانيا ، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتأتي التقارير قبيل الاجتماع المقرر بين مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان مع كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالحزب الشيوعي الحاكم الصيني يانج جيتشيفي في روما اليوم الاثنين.
وأوضح البيت الأبيض أن اللقاء سيدور حول “الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين”، مضيفا أن الجانبين من المقرر أن يناقشا أيضا “تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي”.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام أمريكي: روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية واقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.