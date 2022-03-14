إعلام أمريكي: روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية واقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال مسؤولون حكوميون أمريكيون إن روسيا طلبت من الصين دعما عسكريا في الوقت الذي تغزو فيه جارتها أوكرانيا، وفقا لتقارير وسائل إعلامية يوم الأحد.

ونقلت فاينانشيال تايمز وواشنطن بوست ونيويورك تايمز بالإضافة إلى وسائل إعلام أخرى عن مسؤولين حكوميين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم ، قولهم إن موسكو طلبت من بكين مساعدات منذ بداية غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، على الرغم من أنهم لم يقدموا معلومات حول أي من الأسلحة أو الذخيرة التي ترغب روسيا في الحصول عليها.

كما أنه من غير الواضح حتى الآن كيف ردت الصين على الطلب، وفقا للصحف.

ولم تدين الحكومة الصينية ولم تؤيد الهجوم الروسي على أوكرانيا كما أنها امتنعت عن وصفه بـ” الغزو” .

ودعا رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج إلى ضبط النفس في الصراع الأوكراني لتجنب كارثة إنسانية ولكنه عارض أيضا العقوبات الدولية ضد روسيا.

أخبار قد تهمك

ومن المرجح أن يتسبب الدعم المباشر لروسيا في وضع الصين في صراع مع داعمي أوكرانيا ، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتأتي التقارير قبيل الاجتماع المقرر بين مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان مع كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالحزب الشيوعي الحاكم الصيني يانج جيتشيفي في روما اليوم الاثنين.

وأوضح البيت الأبيض أن اللقاء سيدور حول “الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين”، مضيفا أن الجانبين من المقرر أن يناقشا أيضا “تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي”.