بشرى سارة من صنعاء.. انفراج أزمة الغاز المنزلي

أعلنت الشركة اليمنية للغاز بالعاصمة صنعاء، اليوم الأحد، عن بُشرى سارة جديدة بشأن انفراج أزمة الغاز المنزلي.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار، أن تحالف التحالف أفرج عن سفينة الغاز “إنرجي” بعد احتجازها لـ3 أشهر،

وأكد معصار للمسيرة، انفراج أزمة الغاز المنزلي خلال الأيام القادمة مع بدء توزيع حمولة السفينة.

وأشار إلى أن شركة الغاز في صافر قامت بتخفيض حصة المحافظات الحرة بواقع 40 %، وفرضت زيادة سعرية هي الثالثة منذ 2019م.