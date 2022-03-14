الصين تسجل أرقام إصابات قياسية بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

فُرض الحجر المنزلي على سكان مدينة شنجن البالغ عددهم 17 مليون نسمة في جنوب الصين، بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفايروس كورونا، على ما أعلنت الحكومة المحلية التي أغلقت كذلك حي الأعمال.

وبعدما قامت بإغلاق الأماكن غير الأساسية، وحظرت فتح المطاعم في الأيام الأخيرة، طلبت سلطات المدينة التي تؤوي عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وتنسنت، من السكان لزوم منازلهم لمواجهة تفشي الإصابات بأوميكرون.