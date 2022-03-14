الجفاف.. “الصحة” توضح أبرز أعراضه وكيفية الوقاية منه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة، بعض الأعراض والأسباب الخاصة بالإصابة بالجفاف، وكيفية الوقاية منه عبر اتباع بعض الإرشادات البسيطة.

وبيّنت الوزارة، أن الجفاف هو عبارة عن قلة شرب الماء الذي يمكن أن يتسبب في الحمى وفرط التعرق والقيء والإسهال والتبول الزائد، موضحاً أن أعراضه تتضمن الشعور بالعطس والشعور بالتعب وجفاف الفم والشفاه والعينين وبول أصفر داكناً ورائحة قوية والتبول قليلاً.

ونوهت إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالجفاف من خلال شرب الماء بشكل كافٍ يومياً وعند الشعور بالأعراض، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات.