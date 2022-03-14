علامات تكشف حدوث اعتلال في المعدة.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ترتبط صحة المعدة بصحة جميع أعضاء الجسم، وتؤثر على أداء كافة الوظائف من الهضم إلى المخ والجهاز المناعي، ولهذا ينصح الخبراء بالانتباه جيدًا لصحة المعدة لتفادي الإصابة بالأمراض الخطيرة.

ويؤكد الأطباء وجود رابط بين صحة المعدة والمزاج العام للجسم، وكذلك الصحة العقلية وصحة الجلد وحتى الإصابة أنواع السرطان المختلفة، كما نقلت جريدة «ميرور» البريطانية.

وهناك عديد من العوامل تؤثر على صحة المعدة، بما فيها العامل الوراثي، والتاريخ المرضي للعائلة، وهناك عوامل خارجية مثل التوتر والقلق ونمط الحياة بشكل عام.

وينصح الأطباء بالانتباه لسبع علامات تكشف حدوث اعتلال في المعدة، وهي كما يلي:

تغيرات غير مقصودة في الوزن، إذا لاحظت زيادة أو فقدان سريع في الوزن بدون إحداث أي تغييرات في النظام الغذائي أو زيادة ممارسة الرياضة فهذا يعني أن المعدة تعاني من خلل ما. وفي حالة حدوث خلل، لا تستطيع المعدة امتصاص المواد الغذائية أو تنظيم سكر الدم أو امتصاص الدهون.

الحمية الغذائية مرتفعة السكريات. اتباع حمية غذائية تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات يقلل من كمية البكتيريا الجيدة في المعدة. كما أن استهلاك كمية كبيرة من السكريات، خاصة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفركتوز، مرتبط بزيادة الالتهاب في الجسم.

اضطراب في المعدة، أبرز العلامات على وجود خطب ما في المعدة هو اضطرابات المعدة المتكررة، بما في ذلك الغازات والانتفاخ والإمساك والجفاف والحموضة.

اضطراب النوم. المعدة غير الصحية يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم مثل الأرق وقلة النوم. وذلك لأن غالبية الهرمونات المسؤولة عن تنظيم النوم، مثل «سيروتونين»، يتم إنتاجها من المعدة.

أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. كشفت عديد من الأبحاث عن وجود علاقة مباشرة بين المعدة والجهاز المناعي. ووجدت أن المعدة غير الصحية تزيد من أعراض الالتهاب بالأجهزة الداخلية ما يؤثر بالتبعية على الجهاز المناعي.