مستشار الأمن القومي الأمريكي: سندعم حكومة العراق في محاسبة إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة أدانت يوم الأحد هجوما شنته إيران على مدينة أربيل بشمال العراق مشيرا إلى أن واشنطن ستدعم بغداد وحكومات في أنحاء المنطقة في مواجهة تهديدات من طهران.

وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض “سندعم حكومة العراق في محاسبة إيران وسندعم شركاءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مواجهة تهديدات مماثلة من إيران”.