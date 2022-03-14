شاهد.. أستاذ بالإدارة والتخطيط يوضح استراتيجية الابتعاث في رؤية 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشف أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي، خالد الثبيتي، عن المنطلقات التي بُنيت عليها استراتيجية الابتعاث في رؤية 2030. وقال الثبيتي في تصريحات لقناة روتانا: «قبل الحديث عن مسارات الابتعاث يجب شرح المنطلقات التي بنيت عليها استراتيجية الابتعاث في رؤية 2030؛ حيث يعد الهدف الأول برامج الرؤية». وأضاف: «ثانيًا، المشاريع التي أطلقها ولي العهد المختلفة، بالإضافة للشركات التي ستعمل في السعودية واحتياجاتها من الكوادر البشرية، أيضًا القطاعات الحكومية المختلفة». أخبار قد تهمك وتابع: «وركائز مرت بثلاث مراحل، الأولى هي التهيئة والإعداد لبرامج الابتعاث، والثانية بناء المسارات التي تغطي الاحتياجات الحالية ولما بعد 2030».

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