بايدن وماكرون يؤكدان ضرورة محاسبة روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي يوم الأحد على التزامهما بمحاسبة روسيا بسبب أزمتها مع أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضاً دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.

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