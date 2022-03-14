عاجل | 1.7 مليون مستفيد من تحديثات التأمينات

فيما ألغت التأمينات الاجتماعية غرامة تأخير السداد المستحق على المشترك حتى اليوم الـ 15 من الشهر التالي، أوضحت المؤسسة أن 1.707.102 مشترك استفاد «طبقا لإحصاء 2019» من التحديثات الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم.

تعديل الطلب

يمكن للمشترك اختياريًا طلب تعديل شريحة اشتراكه عن السنة الجديدة للشريحة التالية الأعلى أو أي شريحة أدنى قبل بداية السنة التأمينية ولغاية آخر يوم من شهر يناير من السنة التأمينية الجديدة ويعامل المشترك الاختياري على أنه ما زال على رأس العمل في حالة الوفاة أو العجز إذا كان قد قام بسداد كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة بشرط أن يكون الدفع تم قبل تاريخ الوفاة أو العجز، ويشمل ذلك من قام بسداد كامل الاشتراكات عن الفترة السابقة دون سداد اشتراك الشهر السابق، وحدثت له حالة الوفاة أو العجز خلال المهلة النظامية لسداد ذلك الشهر.

الحقوق

يحق للمستحقين من أفراد العائلة الجمع بين نصيبهم من المعاش أو العائدة وبين دخلهم من العمل في حدود 3000 آلاف ريال (ما عدا الأرملة حيث يحق لها الجمع بينهما بلا حد).

ويمكن لمن ترك العمل، الاشتراك اختياريًا قبل بلوغ الستين ولا يلزم التقيد بالتقديم خلال خمس سنوات من تركه العمل، كما يمكن للمستفيد الجمع بين نصيبه من «المعاش أو العائدة» التي تصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى والعائدات المستحقة له إذا كان من العاجزين عن الكسب.

ماهي العائدة

المبلغ الشهري المستحق ويصرف شهريًا للمصاب بسبب العجز الكامل أو بسبب العجز الجزئي المستديم الذي تصل نسبته إلى الحد المنصوص عليه في النظام أو الذي يصرف لأفراد العائلة في حالة الوفاة بسبب الغصابة، وذلك عند تطبيق فرع الأخطار المهنية.

المشتركون

الربع الرابع 2019

الإجمالي 1707102

ذكر 1147905

أنثى 559197

الربع الثالث

الإجمالي 1692151