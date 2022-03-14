شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: 829.4 ألف بلاغ من المواطنين خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض عددًا من المواطنين، تقديرًا لإسهامهم في التبليغ عن الملاحظات ضمن نطاق مدينة الرياض، وذلك من خلال تواصلهم المستمر مع مركز الأمانة 940.

وبحسب الأرقام فقد استقبلت الأمانة من عموم المواطنين 829.499 ألف بلاغ خلال عام 2021 عبر جميع القنوات التي أتاحتها الأمانة، ومنها الاتصال المباشر على الرقم 940، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتس أب وتويتر.

وأسهم المبلغون في معالجة العديد من الملاحظات في مختلف أرجاء المدينة، ويتولى مركز الأمانة 940 عملية تسجيل البلاغات وإحالتها إلى الفرق الميدانية في مختلف الإدارات والبلديات لتباشر أعمالها في التنفيذ، سعيًا إلى تحقيق تطلعات السكّان، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العاصمة .

وثمنت الأمانة شراكة السكّان من خلال المبادرة بالتبليغ عن أي ملاحظة ، مشيرة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة وفق نظام تقني متطور، يهدف إلى ضمان تنفيذ جميع البلاغات وفق جدول زمني محدد، يمنح الأولوية للملاحظات التي قد تشكل خطرًا على سلامة السكّان وراحتهم.

ويأتي تكريم سمو أمين منطقة الرياض للسكّان المبلغين في إطار حرص الأمانة على تعزيز مشاركة الأهالي في تطوير المدينة، وتقديرًا لدورهم الرئيس وشراكتهم الفاعلة في المضي قدمًا نحو تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.