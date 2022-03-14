الرئيس الأوكراني: يجب فرض حظر طيران فوق بلادنا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، على ضرورة فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، محذرا من سقوط صواريخ روسية على أراضي دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت بعض قوافل المساعدات الإنسانية خلال الساعات الماضية.
وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، الجنود الأوكرانيين الجرحى في مستشفى عسكري.
وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قدم مكتب رئيس أوكرانيا شريط الفيديو ذي الصلة إلى وسائط الإعلام.
ويعتني هذا المستشفى بالجيش الأوكراني الذي تلقى جروحا مختلفة في المعارك الدائرة في منطقة كييف.
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