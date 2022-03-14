الراجحي يوضح نسبة التوطين في مهنة الصيدلة والحد الأدنى لرواتبهم (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد وزير الموارد البشرية الدكتور ” أحمد بن سليمان الراجحي ” أن المملكة تعمل على توطين مهنة الصيدلة بنسبة 70 % ، وبحد أدنى للرواتب لايقل عن 9 ألاف ريال .

وقال الراجحي خلال مؤتمر “استراتيجية خادم الحرمين للابتعاث” :”الحمد لله 80 % من صيدلياتنا سعوديين وسعوديات ، ورواتبهم مش أقل من 9 ألاف ريال، ووضعنا حدود دنيا للأجور “.

وأضاف :” الميزة أنه المستثمرين _الصيادلة_ كانو معنا في التوجه ، مؤكدين على قدرات وكفاءات شبابنا وبناتنا في الصيدلة ، بالإضافة إلى تفوقهم على الأجانب اللي كانو موجودين قبلهم في المجال “.