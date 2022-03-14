محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد وزير الموارد البشرية الدكتور ” أحمد بن سليمان الراجحي ” أن المملكة تعمل على توطين مهنة الصيدلة بنسبة 70 % ، وبحد أدنى للرواتب لايقل عن 9 ألاف ريال .
وقال الراجحي خلال مؤتمر “استراتيجية خادم الحرمين للابتعاث” :”الحمد لله 80 % من صيدلياتنا سعوديين وسعوديات ، ورواتبهم مش أقل من 9 ألاف ريال، ووضعنا حدود دنيا للأجور “.
وأضاف :” الميزة أنه المستثمرين _الصيادلة_ كانو معنا في التوجه ، مؤكدين على قدرات وكفاءات شبابنا وبناتنا في الصيدلة ، بالإضافة إلى تفوقهم على الأجانب اللي كانو موجودين قبلهم في المجال “.
كانت هذه تفاصيل خبر الراجحي يوضح نسبة التوطين في مهنة الصيدلة والحد الأدنى لرواتبهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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