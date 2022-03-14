شكرا لقرائتكم خبر عن 64 ألف مراجع لعيادات وطوارئ «إرادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام خدماته لأكثر من 32573 مراجعا في العيادات الخارجية خلال العام الماضي 2021م، بالإضافة إلى 31629 مراجعا لقسم الطوارئ، و180306وصفات طبية تم صرفها، فيما تم تنويم 2841 مريضا خلال العام الماضي.

وأكد رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، د. محمد الزهراني، أن مخرجات علاج الإدمان في المجمع تهتم باستمرارية التعافي للمرضى من خلال برامج الرعاية المستمرة ومنزل منتصف الطريق، بالإضافة إلى أن المجمع ينتهج البرامج العلاجية سواء باتباع برامج (الماتركس) أو الاثنتي عشرة خطوة في المراكز التأهيلية لمرضى الإدمان، موضحا أن عدد الخاضعين للجلسات العلاجية بلغ 13295 جلسة خلال العام الماضي 2021م.

وأوضح أن المجمع يقدم خدمات متخصصة من خلال نخبة من المختصين في هذا المجال وذلك باتباع أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية التي تنعكس إيجابا على المرضى للاعتماد على أنفسهم ومواصلة تعافيهم، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على تحسين نمط الحياة للمستفيدين من الخدمات العلاجية في محيط أسرهم.