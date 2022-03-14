شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض خطط الإسكان المستقبلية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، أمس، بالمحافظة، مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، وعددا من مسؤولي الإدارة.

رحب المحافظ في بداية اللقاء بالمهندس المويهي ومرافقيه، مؤكدا حرص الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله تعالى- على تلمس احتياجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن وتسهيل امتلاكهم للمسكن المناسب.

ومن جانبه قدم المهندس المويهي، عرضا مفصلا عن المشاريع التي أنجزتها الإسكان في محافظة القطيف، والمشاريع الجاري تنفيذها، والخطط المستقبلية التي تستهدف المحافظة، متضمنا عدد الوحدات السكنية، من شقق وفيلل، ونسب إنجاز المشاريع القائمة، ونسب التسليم للمستفيدين.

وفي ختام اللقاء، أشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الإسكان، وبدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله، ومتابعتهما الدائمه لمشاريع الإسكان في المنطقة وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع، فيما وجه المهندس المويهي الشكر الجزيل لمحافظ القطيف، ولقادة الوطن لدعمهم المتواصل لهذا القطاع الحيوي، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان.