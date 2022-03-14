شكرا لقرائتكم خبر عن 42 جسرا .. وإصلاح 710 كيلو مترات طرق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية عن استمرار أعمال تنفيذ 24 مشروعا تغطي معظم محافظات المنطقة الشرقية بإجمالي أطوال طرق 710 كم مع إنشاء 11 تقاطعا تتضمن تنفيذ عدد 42 جسرا، إضافة لأعمال صيانة جذرية بعدد 29 مشروعا تشمل إصلاح طرق بطول 1035 كم.

وأوضح فرع الوزارة أنه فيما يخص طريق الظهران - بقيق، فتعمل الوزارة على تنفيذ جسر التقاطع الرئيسي لطريق الجبيل - الظهران - العقير - سلوى على طريق بقيق، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرامبات وفتح الحركة من خليج الدانة حتى التقاطع مع طريق الظهران - بقيق في الاتجاهين، الذي يعد ضمن مشروع استكمال الطريق، الذي يربط طريق الرياض - الدمام بطريق الظهران - العقير - سلوى.

وتوقع الانتهاء من التقاطع خلال عشرة أشهر في حال تم ترحيل العوائق، التي تعترض المشروع من قبل الشركات الخدمية.

من جهة أخرى، أوضح الفرع أن من ضمن المشاريع، تطوير وتحسين تقاطع طريق أبو حدرية في المنطقة الشرقية «تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي» رقم «95» مع طريق الظهران بقيق رقم «615» ، مشيرا إلى أنه جار العمل على تنفيذ 5 جسور لإنشاء المنحدرات الاتجاهية والمنحدرات الدورانية بهدف رفع مستوى السلامة على التقاطع وفك الاختناقات المرورية.

وأضاف أن المشروع يعد من المشاريع المهمة والحيوية بالمنطقة الشرقية، ويخدم الحركة التجارية من وإلى مملكة البحرين وميناء الملك عبدالعزيز وزوار وساكني محافظة بقيق، متوقعا الانتهاء من الأعمال خلال عام في حال تم ترحيل العوائق، التي تعترض المشروع من قبل الشركات الخدمية ، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الدفاع، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المؤسسة العامة للري، وأملاك خاصة.

وأكد المكتب أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لترحيل خدماتها أو تنفيذ الحمايات اللازمة لها، وجار حل بعضٍ منها، مما يعكس التعاون المثمر والبناء مع جميع هذه الجهات لإنهاء تعارض خدماتهم مع أعمال المشروع، مشيرا إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروع جسر معبر الجمال ضمن الأعمال التكميلية على طريق الأحساء - بقيق - الظهران، حيث تم الانتهاء من صب الركائز الطرفية والوسطية للجسر، وجار العمل على تركيب الكمرات بالإضافة إلى الأعمال الترابية للمنحدرات والمرتقيات، كما يجري تنفيذ مشروع جسر الالتفاف على طريق الأحساء - بقيق - الظهران الذي تم الانتهاء من صب الركائز الطرفية وكمرات الجسر، وجار التنسيق للعمل بالركيزة الوسطية.