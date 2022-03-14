شكرا لقرائتكم خبر عن 467 مخالفة وإغلاق 11 منشأة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 6894 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 467 مخالفة، وإغلاق 11 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» وتطبيق «توكلنا»، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

كما دعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.