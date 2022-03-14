شكرا لقرائتكم خبر عن «تجمع الشرقية» الأول في بلاغات السلامة الدوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق تجمع الشرقية الصحي المركز الأول في بلاغات السلامة الدوائية، لشهر فبراير لعام 2022، من ذلك ضمن أول 5 مستشفيات على مستوى المملكة.

وحلت في المركز الثاني جازان، والثالث الجوف، ثم التجمع الصحي الثاني في الرياض، وخامسا نجران.

وأكد التجمع مواصلة جهوده لإحداث تحول صحي رائد عالميا لرعاية صحية شاملة، محورها الإنسان، مشيرا إلى أنه بالإبداع والكفاءة سيتواصل التطور، وبالتمكين والمسؤولية سيتم تقديم أفضل رعاية.